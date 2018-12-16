» ماذا قال محمد إمام بعد نجاته من الموت؟

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حادث

محمد امام

طمأن الفنان محمد إمام جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروع أثناء تصوير فيلم "لص بغداد".

وقال "إمام" في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : "الحمد لله على كل شيء، حادثة موتوسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم لص بغداد، بس ربنا ستر أنا كويس الحمد لله شوية كدمات على جروح".

وأضاف الفنان أن منفذ المطاردات الأجنبي كان في حالة صعبة جدًا، وبدأت حالته الصحية تستقر اليوم، خاتمًا حديثه: "شكرًا لجمهوري وزمايلي وأصدقائي اللي حبوا يطمنوا عليا شكرا على كل الحب د".

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