  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:19 ص
بحث متقدم
محمد فضل

مفاجأة مدوية عن البرازيلي الذي ضمه الأهلي رسميا

أديب

أديب يكشف عن الرسالة المحرجة التي وجهها له "السيسي"

أبو تريكة

لأول مرة .. أبو تريكة يهاجم لاعبًا مصريًا شهيرًا .. من هو؟

الإبراشي

تعليق ناري لـ"الإبراشي" على إحراج السيسي لمحافظ القاهرة

وزير التعليم

وزير التعليم: لا توجد امتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي

تظاهرات فرنسا

عمرو أديب يهاجم مجددًا "السترات الصفراء".. هذا ما قاله

طعام الحسين

"القومي للتغذية" يحذر من هذا الأمر الخطير

عمرو أديب

عمرو أديب: فضيحة العشوائيات المصرية انتهت

نوح : السيسي له " ألف عين"

هذه هي رسائل "السيسي" خلال جولة اليوم

أرشيفية

الهجمات ضد الأقباط.. المنيا في الصدارة لهذه الأسباب

لأول مرة .. أبو تريكة يهاجم لاعبًا مصريًا شهيرًا .. من هو؟

الرياضة

أبو تريكة
أبو تريكة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«أبو تريكة»: أقوى عامل لهدم الذات مراقبة الناس

#

عكاشة يكشف لأول مرة عن إصابته بمرض خطير

#

«أبو» يكشف عن اسمه الحقيقى ووظيفته

#

خالد أبو النجا يثير الجدل بدفاعه عن المثليين

حسين الشحات

ابو تريكة

شن محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - هجومًا شرسا على حسين الشحات - لاعب العين الإماراتي - بعد إشارته المستفزة للاعبي فريق الترجي التونسي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس العالم للأندية وانتهت بفوز العين بثلاثية مقابل لا شيء.

وقال "تريكة" خلال الاستوديو التحليلي للمباراة : "حسين الشحات لاعب متميز جدًا لكن عليه أن يركز في كرة القدم فقط ولا يرد على أي لاعب بالمباراة ويكتفي بما يقدمه في الملعب".

وتابع: "إشارة حسين الشحات بالرقم 3 تعد حركة سيئة جدا .. يجب ألا يُستفز أبدا ويجب أن يسيطر دائما على أعصابه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قال محمد إمام بعد نجاته من الموت؟
» السبكي يحرج أبطال فيلمه الجديد بقرار صادم
» دراسة تكشف معلومة مذهلة عن تحديد جنس الجنين
» العملات الورقية المتهالكة تثير أزمات يومية في مصر
» عمرو أديب: "الرئيس السيسي كان يقصدني بهذا القول"
» الغنّوشي: تونس ستستكمل ديمقراطيتها رغم "قطاع الطرق"
» "الكاف" يكشف عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا
» وقف إمام مسجد "بالغ فى مدح النبي"
» نواب: دخول المواقع الإلكترونية بـ «الرقم القومي»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» لهذه الأسباب.. هاجم مدير مكتب القرضاوي الإخوان

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر