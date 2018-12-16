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يوفينتوس يجتاز تورينو في "الكالتشيو"

عرب وعالم

يوفينتوس يواصل التحليق على قمة "الكالتشيو"
يوفينتوس يواصل التحليق على قمة "الكالتشيو"

المصريون ووكالات

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يوفينتوس يواصل التغريد على قمة "الكالتشيو"

عبر فريق يوفينتوس، السبت، مضيفه تورينو بهدف نظيف في الجولة السادسة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 46 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد تورينو عند 22 نقطة في المركز السادس.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 70 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ليوفينتوس نفذها البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشباك.
وفشلت جميع محاولات تورينو في إدراك التعادل، ليخرج فريق "السيدة العجوز" فائزًا باللقاء. 

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