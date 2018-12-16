تعليق ناري لـ"الإبراشي" على إحراج السيسي لمحافظ القاهرة

16 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الذى شهد توجيه الرئيس 3 أسئلة للمحافظ، دون قدرة المحافظ على الإجابة، قائلًا: "مش عايز أجلد المحافظ، وما قام به الرئيس هو رسالة لكل المسؤولين، الرئيس لا يستهدف المحافظ بشكل شخصي".



وأوضح "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن ما قام به "السيسي" هو رسالة لكل المسؤولين بضرورة الإلمام بكافة الملفات لتقديم الإجابات المختلفة للمواطنين.

