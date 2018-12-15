وزير التعليم: لا توجد امتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي

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وأضاف "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنهم يعملون على 4 محاور، وهو تطبيق نظام تعليمي جديد، ترميم النظام القائم، وبناء مدارس جديدة، وتطوير شامل لمدارس التعليم الفني.
وأشار "شوقي" إلى أن النظام التعليمي المطبق على مرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي حظى بتقدير من الجميع، مضيفًا: "مفيش امتحانات حتى رابعة ابتدائي التعليم للمتعة".
ولفت إلى أنهم يجهزون حاليا لكتب الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أنها ستكون أكثر متعة للطالب، ناصحا أولياء الأمور اقتناء كتاب دليل الطالب لمعرفة كيفية فهم الدرس.
وتابع وزير التعليم  إن كليات القمة لم تعد طب وهندسة، موضحا أن هناك تخصصات جديدة هامة أضيفت للتعلي، مضيفا "إحنا مش جايين نضايق الناس"، لافتًا إلى أنهم يحاولون انقاذ الطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعة، متابعا: "التعليم مش شهادة.. التعليم حياة ومستقبل".
وتابع أن الطلاب في المدارس اليابانية ينظفون فصولهم والمدرسة أسوة بالطلاب في اليابان، معلنا أن الإمارات والسعودية وليبيا يدرسون مع مصر تأسيس تحالف مصري سعودي إماراتي ليبي للانضمام لبنك المعرفة.



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