أستاذ تمويل: هذا ما يحدث على أرض الواقع في مصر

15 ديسمبر 2018 - 11:10 م

أكد هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والمشروعات، أنه خلال الأعوام الماضية تبذل الدولة جهداً كبيراً والمواطن لا يعرف عنه شيء.



وأوضح «هشام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين بلس"، مساء السبت، أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان والصرف الصحي وغيرها الأعوام الماضية، وعلي المواطن أن يدرك أن ما يتم الهدف منه خدمة المواطن البسيط.



وتابع: «مصر أمام تحدي كبير، لا نحارب فقط من أجل سكان تعيش في مناطق غير مؤهلة، ولكننا التحدي الأكبر الزيادة السكانية وهذا تحدي هام، ومن الضروري متابعة المواطن لما تفعله الدولة من أجله».

