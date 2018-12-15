عمرو أديب: فضيحة العشوائيات المصرية انتهت

15 ديسمبر 2018 - 10:30 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة الحالية سيكتب لها تاريخيًا أنها قضت على العشوائيات، فلم تقترب إدارة في مصر من العشوائيات سوى الإدارة الحالية، معقبًا: "كنا عايشين في فضيحة عالمية ودولية، وكنا راضيين بيها، وهي العشوائيات، وهذه الإدارة الحالية نجحت في القضاء عليها".



وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن ما يحدث في تطوير العشوائيات شئ تاريخي، فسكان العشوائيات ينتقلوا لمرحلة الإنسانية، رغم ضعف الإمكانيات، معقبًا: "بتفرج على تل العقارب، اختلفوا واتفقوا زي مانتوا عايزين، لكن في أشياء لا يمكن الاختلاف عليها".

