هذه هي رسائل "السيسي" خلال جولة اليوم

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل عدة رسائل خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية اليوم.



وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن الرسالة التى توقف عندها، هو عندما كان هناك تقديم لأحد المشروعات في مدينة أهالينا 2 يقوم به أحد اللواءات فأوقفه متسائلًا: "فين الكنيسة ياعماد"، معتبرًا أن هذه الرسالة هامة جدًا في هذه الأيام؛ لكونه يؤكد على ضرورة وجود كنيسة للأخوة الأقباط، والتأكيد على أن ما يحدث للأقباط بالمنيا أو غيرها ليس اتجاه دولة، وإنما المسلمين والمسيحيين مواطنين، والجميع سواسية أمام القانون.

