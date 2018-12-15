» "الكاف" يكشف عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، أنه سيتم الكشف عن اسم الدولة المستضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل.



ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية للاتحاد القاري للعبة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "انحصرت دائرة المنافسة على شرف استضافة بطولة أمم أفريقيا بين مصر وجنوب إفريقيا، وسيتم الكشف عن الدولة المستضيفة للعرس القاري في التاسع من الشهر المقبل".

ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية للاتحاد القاري للعبة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "انحصرت دائرة المنافسة على شرف استضافة بطولة أمم أفريقيا بين مصر وجنوب إفريقيا، وسيتم الكشف عن الدولة المستضيفة للعرس القاري في التاسع من الشهر المقبل".

وكان الاتحاد الإفريقي سحب التنظيم من الكاميرون ليفتح الباب أمام أي دولة آخرى راغبة في التقدم بطلب لتنظيم البطولة، على أن يكون أقصى موعد للتقديم أمس الجمعة، وتم اعتماد توقيت القاهرة لكونها مقر الاتحاد الإفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي سحب التنظيم من الكاميرون ليفتح الباب أمام أي دولة آخرى راغبة في التقدم بطلب لتنظيم البطولة، على أن يكون أقصى موعد للتقديم أمس الجمعة، وتم اعتماد توقيت القاهرة لكونها مقر الاتحاد الإفريقي.