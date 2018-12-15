» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

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الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد " هل ضاعت أموال «مبارك» فى البنوك الأوروبية؟!" كما ننشر "«الجماعة الإسلامية» و«الإخوان».. حب من طرف واحد"، كذلك "سر الـ4ساعات التى دفعت حداد إمبابة لقتل أطفاله والانتحار".
وننشر أيضًا " قصص مثيرة جمعت «الشعراوى» بمشاهير الفنانين"، وكذلك " اتهامات بالعمالة والرشاوى.. اشتعال الحرب داخل معسكر الإخوان"، وأيضًا "عقوبة المتورطين فى تصوير الفيلم الإباحى بالهرم".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ هل باع الأمين العام للإخوان «القضية»؟
ـ الاستقالات من «البناء والتنمية».. الجنازة حارة والميت «مفيش»
ـ قصص ومآس من دار المسنين.. «الحكاية مش فلوس.. الحكاية انحراف سلوك»
ـ فراخ المطاعم «المتردية والنطيحة».. من يحمى بطون المصريين؟
ـ «ابنك مزوغ يا أستاذ».. شرطة مكافحة «المزوغين» فى خدمتك
ـ تصريحات الحكومة«مدهونة بزبدة».. يطلع عليها النهار تبقى «شائعات»
ـ «الزواج برخصة».. هل يضع حدًا للطلاق؟
ـ «العزل» يُلاحق رؤساء الأحزاب بـ«النواب»
ـ مهن.. حصرى على الشعب المصرى
ـ جدل كبير حول قانون الأحوال الشخصية
ـ القصة الكاملة لبيع قناة« LTC»

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