رسميًا..إيهاب جلال مديرا فنيا للمصري

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المصريون

المصرى

ايهاب جلال

أعلن سمير حلبيه، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، تعين إيهاب جلال مدير فنى للفريق الأول، خلفًا لمصطفى يونس التي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

كما قررت إدرة النادي البورسعيدي، تولى حمد إبراهيم مدرب عام، وسيف داود مدرب مساعد، ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى، ومحمود جابر مدير إداري، وهشام مصطفى طبيب للفريق، على أن يستمر باقى أفراد الجهازين الإداري والطبي فى ممارسة مهامهم.

وكشفت إدارة المصرى أن الجهاز الجديد سيبدأ تولي مسئوليته للفريق بداية من الأحد 16 ديسمبر الجاري.

يذكر أن المصرى خسر بهدفين دون رد أمام ساليتاس بطل بوركينا فاسو، ببورسعيد فى ذهاب دور 32 للكونفيدرالية.


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