» باكستان تستدعي السفير الإيراني بعد مقتل 6 من جنودها

15 ديسمبر 2018 - 09:23 م

استدعت باكستان السفير الإيراني لديها، اليوم السبت، على خلفية مقتل 6 من جنودها في هجوم على الحدود مع إيران، وفقا لوكالة "الأناضول".

كان 6 من قوات الأمن الباكستانية قد لقوا مصرعهم في هجوم بقنبلة استهدف عربتهم غربي البلاد قرب الحدود مع إيران.

وقال الجيش الباكستاني في بيان أن إرهابيين هاجموا، الجمعة، عربة تابعة لقوات الأمن بعبوة ناسفة، مضيفا أن الانفجار أعقبه إطلاق نار بين قوات الأمن والإرهابيين ما أسفر عن مقتل 6 جنود و4 مهاجمين في منطقة توربات قرب الحدود مع إيران في إقليم بلوشستان.

وأوضح البيان أن قوات الأمن كانت تقوم بعملية لمكافحة الإرهاب فى المنطقة وقت تعرضها للهجوم.