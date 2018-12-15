» لماذا هاجم «أبوتريكة» حسين الشحات؟

15 ديسمبر 2018 - 09:14 م

تأهل فريق العين الإماراتي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وسجل اللاعب الدولي المصري حسين الشحات الهدف الثاني لنادي العين الإماراتي في المباراة، وقدم لاعب مصر المقاصة السابق مستوي مميز للغاية خلال اللقاء.

وانتقد محمد أبو تريكة محلل قنوات بين سبورتس الرياضية الشحات أثناء تحليله للمباراة قائلا : "حسين الشحات لاعب كبير داخل الملعب، وأعلم مدى احترامه وأخلاقياته، ولكن من غير المقبول أن يستفز الخصم".

يذكر أن حسين الشحات أشار بيده بثلاثة أهداف للاعبي الترجي التونسي، بعدما قام أيمن بن محمد بالاعتداء عليه في كرة مشتركة في نهاية المباراة.

ويضرب نادي العين الإماراتي موعدا كبيرا أمام نادي ريفيربليت الأرجنتيني في الدور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية.