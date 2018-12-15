» الزمالك يدك شباك القطن التشادي بسباعية

15 ديسمبر 2018 - 09:03 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كاسحًا على القطن التشادي، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية .

وبدأ الزمالك بهجوم مبكر خاصة من الجانب الأيمن عن طريق النقاز والذي استغل الجهة اليسرى للفريق التشادي وشن أكثر من هجمة منها عرضية أنقذها الحارس ديارا وشتتها الدفاع بعد ذلك قبل أن تشكل خطورة على المرمى في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الزمالك خاصة من الجانب الأيمن النشيط بقيادة النقاز ومحمد إبراهيم وكذلك من العمق ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها طارق حامد ويبعدها الحارس بأطراف أصابعه إلى ركنية في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة .

ويكثف الزمالك من هجماته وينجح محمود عبدالمنعم “كهربا” في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعد تمريرة بينية طولية حريرية من فرجاني ساسي لمحمد إبراهيم داخل المنطقة من الجانب الأيسر ليرسلها إبراهيم عرضية أرضية بيسراه للمنطلق من الخلف كهربا داخل المنطقة ليودعها قوية على يمين الحارس ديارا معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ورغم التقدم إلا أن لاعبو الزمالك لم يركنوا للهدف واستمروا على الضغط المتقدم على الفريق التشادي ويحاول الضيوف اللعب على مصيدة التسلل التي فطن لها مهاجمو الزمالك مبكرا .

وينوع الزمالك الهجمات من الجانبين عن طريق جمعة وكهربا من الجانب الأيسر وفي الدقيقة 16 يحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيسر يلعبها كهربا عرضية متقنة ليرتقي لها الدولي التونسي فرجاني ساسي برأسية قوية في شباك الحارس التشادي معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد .

ويستمر الطوفان الزملكاوي على الضيوف ويحاول مصطفى فتحي استقبال كرة طولية داخل المنطقة لكنها تطول ويسيطر عليها الحارس ديارا ويسدد فرجاني ساسي كرة قوية في الدقيقة 21 لكنها تخرج أعلى العارضة .

ومع استمرار الهجمات البيضاء يسجل كاسونجو الهدف الثالث في الدقيقة 23 من عمر المباراة مستغلا كرة رائعة من ساسي داخل المنطقة ليراوغ كاسونجو الحارس من ناحية اليسار ويسددها في الشباك معلنا تقدم الزمالك بثلاثية نظيفة .

وتتوالى المحاولات البيضاء ويضيع الهدف الرابع في الدقيقة 25 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة للزمالك من الجانب الأيمن وعرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها طارق حامد برأسه أعلى مرمى الفريق التشادي إلى خارج الملعب .

ويحاول الفريق التشادي منع الزمالك بمبادلة السيطرة في وسط الملعب ولكن سرعان ما كثف الزمالك من هجماته مجددا وسجل مصطفى فتحي نجم وسط الزمالك الهدف الرابع في الدقيقة 29 من عمر المباراة بعد عرضية رائعة من عبدالله جمعة الذي راوغ المدافع وأرسلها متقنة من الجانب الأيسر على قدم فتحي الذي أودعها يسارية في الشباك معلنا تقدم الزمالك برباعية نظيفة .

ويواصل لاعبو الزمالك نصب السيرك على الفريق التشادي ويهدر كهربا فرصة الهدف الخامس بعد عرضية من كاسونجو لكن كهربا يسددها ضعيفة تصل سهلة في يد حارس القطن التشادي في الدقيقة 30 من عمر المباراة .

ويستمر الضغط الأبيض رغم محاولات الفريق التشادي تهدئة اللعب قليلا ويحصل الزمالك على ركنية وينقذ الدفاع والحارس المحاولات المستمرة للفريق .

وفي الدقيقة 36 يحصل الزمالك على ركنية جديدة تصل عرضية ويلعبها فرجاني ساسي برأسية يتصدى لها الحارس بثبات بعدها هجمة جديدة للزمالك من الجانب الأيمن عن طريق حمدي النقاز يقابلها كاسونجو لكنها تصطدم بالدفاع الى خارج الملعب .

ويحصل محمد إبراهيم على ركلة حرة على حدود المنطقة يتم تنفيذها من فرجاني ساسي لتصل لمحمود علاء لكن الحكم المساعد يرفع رايته معلنا تسلل على مدافع الزمالك .

وفي الدقيقة 40 هجمة منظمة للزمالك من الجبهة اليسري عن طريق محمد إبراهيم ترسل عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها كهربا بتسديدة لكن كرته تصطدم بكاسونجو وتخرج بجوار المرمى إلى خارج الملعب في هجمة خطيرة ضاع معها الهدف الخامس للزمالك .

ويكلل كاسونجو تميزه في الشوط الأول بعد هجمة جديدة من الجبهة اليمنى النشطة بدأت من مصطفى فتحي للنقاز ثم عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها كاسونجو بقدمه في شباك الفريق التشادي مسجلا الهدف الثاني له والخامس للزمالك في الدقيقة 41 من عمر المباراة .

وتتوالى المحاولات البيضاء ويضيع كاسونجو فرصة جديدة بعد هجمة من الجانب الأيمن عن طريق النقاز الذي يرسل عرضية يقابلها كاسونجو بتسديدة قوية تخرج أعلى مرمى الفريق التشادي إلى خارج الملعب في الدقيقة 43 من عمر المباراة .

وتمر اللحظات الأخيرة والدقيقة وقت بدل ضائع التي احتسبها الحكم الكونغولي بدون خطورة ويسدد كاسونجو كرة تخرج أعلى العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بخماسية نظيفة .

ومع بداية الشوط الثاني حاول الضيوف جاهدين تهدئة اللعب لايقاف الطوفان الأبيض وعدم زيادة الغلة التهديفية وذلك باللعب في وسط الملعب تارة واللجوء للعنف لإيقاف الهجوم الأبيض تارة أخرى .

ويهدر كاسونجو الهدف السادس في الدقيقة 48 من عمر المباراة بعد تلقيه تمريرة من كهربا لكنه تباطئ في تسديد الكرة ليسهل على دفاع الفريق التشادي قطع الكرة .

وفي الدقيقة 50 تصل الكرة عند مصطفى فتحي داخل المنطقة ويتعرض للسقوط داخل المنطقة لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب بعدها يواصل النقاز هجماته من الجانب الأيمن ويراوغ مدافع القطن ويرسلها عرضية يقابلها فرجاني ساسي بتسديدة على الطائر تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى القطن إلى خارج الملعب .

ويسدد عبدالله جمعة كرة قوية تخرج أعلى العارضة لخارج الملعب في الدقيقة 54 من عمر المباراة وسط محاولات مستمرة من لاعبي الزمالك لتسجيل المزيد من الأهداف .

وينجح مصطفى فتحي بالدقيقة 56 من عمر المباراة في تسجيل الهدف السادس بعد عرضية متقنة من كهربا داخل المنقطة ليودعها فتحي بقدمه في الزاوية اليمنى العلوية للحارس التشادي معلنا تقدم الزمالك بسداسية نظيفة .

وتهدأ المباراة قليلا في وسط الملعب ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لأحد لاعبي القطن بسبب الخشونة مع عبدالله جمعة وتتوالى التمريرات البيضاء في محاولة لفتح ثغرات وتسجيل المزيد من الأهداف .

وفي الدقيقة 60 يستغل فرجاني ساسي كرة خاطئة من دفاع القطن ويحصل على الكرة ثم تصل إلى محمد إبراهيم ليحصل على الكرة ليعرقله المدافع خارج منطقة الجزاء ويحصل الزمالك على ركلة حرة يسددها طارق حامد تصطدم بالحائط البشري وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك .

ويستمر النقاز على تألقه في الجبهة اليمنى خلف دفاعات القطن وباتت أخطر جبهات الزمالك الهجومية بعدها يضيع مصطفى فتحي فرصة الهدف السابع بعد تسديدة رائعة ترتطم بالقائم الأيمن لمرمى الحارس التشادي في الدقيقة 65 من عمر المباراة .

ويدفع الزمالك بأولى تغييراته بنزول محمود عبدالعزيز “زيزو” بدلا من فرجاني ساسي على أمل زيادة النشاط في منطقة وسط الملعب بالفريق بعدها يسدد كهربا كرة قوية تمر بعيدة عن المرمى في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

ويسدد محمود علاء ركلة حرة على حدود المنطقة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى القطن التشادي إلى خارج الملعب في الدقيقة 71 من عمر المباراة .

ويهدر كاسونجو فرصة الهدف السابع بعد تمريرة من كهربا خلف دفاعات القطن التشادي ويسددها سهلة في يد حارس القطن في الدقيقة 74 من عمر المباراة .

وفي الدقيقة 78 تصل الكرة عند النقاز الذي مررها عرضية أرضية تصدى لها الحارس بصورة خاطئة تصل إلى كهربا لكنه أضاعها بغرابة بعد ان سددها قوية تعلو العارضة وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك في المباراة .

ويدفع الزمالك بعمر السعيد بدلا من كاسونجو لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ويكافئ السعيد جهازه الفني بعد دقائق قليلة من مشاركته بتسجيله الهدف السابع للزمالك وذلك بعد كرة وصلت لمحمد إبراهيم الذي يمررها لمصطفى فتحي ليرسلها فتحي عرضية أرضية يسددها عمر السعيد بيمناه في الشباك برغم من محاولات المدافع للتصدي لها ليعلن تقدم الزمالك بسباعية نظيفة .