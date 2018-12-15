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"ناعوت" لمدير أمن المنيا: من هم أعداء الإسلام؟

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المنيا

فاطمة ناعوت

اعداء الاسلام

علقت الكاتبة فاطمة ناعوت، على منشور منسوب لمدير أمن المنيا، عبر صفحة مزعومة حملت اسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نشر من خلاله صورة لمجموعة من المصلين يفترشون أحد الشوارع، مكتوبا عليها المنظر الذي يكرهه أعداء الإسلام.

وانتقدت ناعوت، المنشور قائلة، "اسمح لي أن أصحح لك البوست يا معالي مدير الأمن، المشهد الجميل ده محدش بيكرهه، لا المسيحيون ولا إحنا ولا أي حد، إنما جميع الأسوياء يكرهون التطرف والتكفير وحرق الكنائس وقتل الأبرياء المصلين مسلمين ومسيحيين باسم أي دين، هذا أولا".

وتابعت: "ثانيا مفيش حاجة اسمها أعداء الإسلام، العقائد لا تُكره، بل يُكره القتل والظلم باسمها على يد السفاحين الذين يتاجرون بالدين ويكذبون على الله، وثالثا إن صح هذا التعبير أعداء الإسلام، فإنما ينطبق فقط على من يقتلون الناس باسم الإسلام والإسلام منهم بريء. وينطبق على من يكفرون الناس ويحرضون الإرهابيين ضدهم، أولئك هم ألد أعداء الإسلام".

واختتمت نقدها، قائلة، "معالي مدير أمن المنيا العروس الحزينة، من فضلك قم بدورك في حماية مسيحيي المنيا ودورهم وكنائسهم من أعداء الإسلام، وامنع مجالس الصلح العرفي، وسلّم المجرمين للعدالة دون أية اعتبارات، تربت يداك ورضي عنك الله ورضت مصر ورضى الرئيس السيسي ودعونا لك".



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