ضبط شخص يحتال على المواطنين ببطاقات التموين

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التموين

ضبط

بطايق

تمكنت شرطة التموين بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتقاضى مبالغ مالية منهم، بدعوى قدرته على إنهاء إجراءات استخراج بطاقات التموين.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام "عجمى إ"، 54 سنة، بالتواجد أمام مكتب تموين المنتزه، وتقاضيه مبالغ مالية من المواطنين المترددين على المكتب مقابل إنهاء إجراءات استخراج بطاقات التموين الخاصة بهم وذلك بدون ترخيص من الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وبحوزته مبلغ 1400 جنيهً وبداخل السيارة خاصته 937 استمارة للطلبات المقدمة للمكتب من المواطنين راغبي استخراج بطاقات التموين، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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