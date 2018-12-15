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مونديال الأندية.. «الشحات» يقود العين للفوز على الترجي

الرياضة

الشحات
الشحات

أمير سعد

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الترجى

الشحات

العين

قاد النجم المصري حسين الشحات فريقه العين الإماراتي للفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.

شارك النجم المصري حسين الشحات خلال المباراة بالكامل وقدم أداءً رائعًا وسجل الهدف الثاني لفريقه، وهو أول أهدافه فى البطولة.

احتاج العين دقيقتين فقط من أجل التقدم 1-0 على الترجي عبر المدافع محمد أحمد من خلال رأسية متقنة داخل شباك الفريق التونسي، إثر ضربة ركنية.

وفى الدقيقة 16 تلقى النجم المصري حسين الشحات تمريرة رائعة ليتلاعب بدفاع الترجي ويسجل هدف الزعيم الثاني بطريقة رائعة.

وفى الدقيقة 60 ضاعف اللاعب بندر الأحبابي النتيجة لصالح العين بهدف ثالث، بعدما تلقى تمريرة رائعة أمام المرمى.

كان العين قد تغلب على فريق ويلنجتون من نيوزيلاندا بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، قبل مواجهة الترجي ضمن منافسات الدور الثاني.

وبذلك يلتقي العين نظيره ريفر بلايت الأرجنتيني في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الثلاثاء المقبل، كما سيلعب الترجي أمام ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي فى اليوم نفسه على المركز الخامس.



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