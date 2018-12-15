العملات الورقية المتهالكة تثير أزمات يومية في مصر

15 ديسمبر 2018 - 08:34 م

بعد سنوات من التوقف عن طباعة الجنيه الورقي، والعملات الأقل منه، إلا أنه قبل أكثر من عامين أعاد البنك المركزي التعامل به مجددًا، وهي العملات الأكثر تداولاً، خاصة في وسائل المواصلات، وهو ما أدى إلى تهالكها وإثارة أزمات يومية بسبب رفض الكثيرين الحصول عليها.



ومؤخرًا، أعلنت وزارة المالية عن استعدادها لطرح عملات بلاستيكية في السوق المصرية للتغلب على العملات الورقية المتهالكة بدلاً من إعادة طباعتها مرة أخري بتكاليف اقتصادية تقدر بملايين الجنيهات.



وقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن "انتشار العملات الورقية المتهالكة في مصر يعود إلى سوء استخدام البعض لهذه العملات الورقية، مع انتقالها من فرد إلى آخر خاصة في المواصلات العامة والأسواق المصرية".



وأضافت لـ "المصريون"، أن "إعادة طباعة العملات الورقية المتهالكة يكلف الدولة ملايين الجنيهات، ومن هنا تبنت الدولة المصرية فكرة العملات البلاستيكية، لأنها ستستمر فترة كبيرة بالمقارنة بالعملات الورقية".



وأشارت الحماقي إلى أن "البنك المركزي هو المسئول الأول في مصر عن سحب العملات الورقية المتهالكة، وإعادة إصدار عملات ورقية جديدة".



ولفتت إلى أن "التأخر في سحب العملات المتهالكة من السوق المصرية يعود إلى كونها مكلفة إلى حد كبير؛ من هنا كانت الحاجة إلى إيجاد عملات أطول عمرًا في السوق المصرية ومن ثم أعلنت الدولة أنها بصدد البدء في طرح عملات ورقية بلاستيكية، بدلاً من سحب العملات الورقية المتهالكة وإعادة طباعتها مرة أخرى".



وذكرت الحماقي أن "العملات البلاستيكية معمول بها في العديد من دول العالم مثل أستراليا، وهي عملات جيدة، يتم استخدامها لفترات طويلة دون تعرضها للضرر أو الإهلاك".



وأشارت إلى أن "العملات البلاستيكية التي سيتم طرحها خلال الأشهر القادمة ليس لها أي مردود اقتصادي علي الاقتصادي المصري، سواء بالإيجاب أو السلب بل هي بديل وحيد للقضاء على العملات الورقية المتهالكة في مصر".



وأكدت الحماقي أنه "يحق لجميع المواطنين تغيير العملات الورقية المتهالكة فئة الجنيه والخمسين قرشًا من البنوك المصرية، لكن أغلب المواطنين يعزفون عن ذلك".





