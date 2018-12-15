«الصحة»: 70% من المصريين مصابون بالسمنة

15 ديسمبر 2018 - 07:37 م

كشف الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، عن نسبة المصابين "بفيروس سي" والأمراض غير السارية، مؤكدًا أن 70% من المصريين الذين تم فحصهم بحملة "100 مليون صحة" مصابون بالسمنة والوزن الزائد، أما المصابون بالسكر فوصلت نسبتهم 4.5%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، أن المصابين بالضغط وصل نسبتهم حتى الآن 4.5%، أما المصابون بفيروس سي 4.2%، موضحًا أن أكثر من 7% من المواطنين الذي خضعوا لفحص 100 مليون صحة مصابون بالضغط والسكر معًا.

وأشار إلى أن نسب الإصابة بالسمنة والوزن الزائد يدق ناقوس الخطر، وتستوجب ضرورة العلاج، وعمل إجراءات وقائية وتوعية للمجتمع، حيث أن الوزن الزائد يتسبب في إصابة الشخص بالسكر والضغط.

ولفت إلى أنه في حالة تأكد إصابة المواطنين بفيروس سي يتم توجيهه للعلاج فورًا، مؤكدًا أن هناك خطة بالقضاء على الفيروس خلال عام.

وناشد المواطنين ضرورة التوجه لإجراء الفحص الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية، من أجل الاطمئنان على صحتهم، وسرعة العلاج في حالة تأكد إصابتهم.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية، منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي، وصل إلى 17 مليون مواطن.



