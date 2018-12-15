  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:21 م
بحث متقدم
الزمالك

الكونفدرالية.. بث مباشر لمباراة الزمالك والقطن

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية: تعديلات ضريبية جديدة

الاخوان

لهذه الأسباب.. هاجم مدير مكتب القرضاوي الإخوان

مسجد (أرشيفية)

وقف إمام مسجد "بالغ فى مدح النبي"

امم افريقيا

رسميًا.. دولة وحيدة تنافس مصر على استضافة أمم أفريقيا

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تزحف نحو الشانزليزيه

الزواج

«الزواج برخصة».. هل يضع حدًا للطلاق؟

أرشيفية

واشنطن أوقفت حربًا خليجية على قطر

انتحار فتاة بسوهاج لتكرار فسخ الخطوبة

انتحار مواطن تحت عجلات القطار بمحطة شبرا الخيمة

خاشقجي

الأمم المتحدة: تحقيق السعودية بشأن خاشقجي غير كافٍ

«الصحة»: 70% من المصريين مصابون بالسمنة

الحياة السياسية

السمنة
السمنة

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«الديهي»: «الصحة» تقوم بعمل جبار للقضاء على فيروس "سي"

#

"الصحة" تحذر من 14 مستحضر تجميل

#

"الصحة" توقع الكشف بالمجان على 70 ألفًا و421 مواطنًا

#

ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 70 حالة

وزارة الصحة

فيروس سي

السمنة

كشف الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، عن نسبة المصابين "بفيروس سي" والأمراض غير السارية، مؤكدًا أن 70% من المصريين الذين تم فحصهم بحملة "100 مليون صحة" مصابون بالسمنة والوزن الزائد، أما المصابون بالسكر فوصلت نسبتهم 4.5%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، أن المصابين بالضغط وصل نسبتهم حتى الآن 4.5%، أما المصابون بفيروس سي 4.2%، موضحًا أن أكثر من 7% من المواطنين الذي خضعوا لفحص 100 مليون صحة مصابون بالضغط والسكر معًا.

وأشار إلى أن نسب الإصابة بالسمنة والوزن الزائد يدق ناقوس الخطر، وتستوجب ضرورة العلاج، وعمل إجراءات وقائية وتوعية للمجتمع، حيث أن الوزن الزائد يتسبب في إصابة الشخص بالسكر والضغط.

ولفت إلى أنه في حالة تأكد إصابة المواطنين بفيروس سي يتم توجيهه للعلاج فورًا، مؤكدًا أن هناك خطة بالقضاء على الفيروس خلال عام.

وناشد المواطنين ضرورة التوجه لإجراء الفحص الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية، من أجل الاطمئنان على صحتهم، وسرعة العلاج في حالة تأكد إصابتهم.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية، منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي، وصل إلى 17 مليون مواطن.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة الترجي والعين
» فرنسا.. ارتفاع عدد موقوفي «السترات الصفراء» إلى 168
» الشوط الأول.. الزمالك يسحق القطن بخماسية
» الأمم المتحدة: تحقيق السعودية بشأن خاشقجي غير كافٍ
» المحكمة التأديبية تُعاقب رئيس حي مصر القديمة
» الكشف عن مقبرة "كاهن التطهير" بسقارة
» منظمة التحرير تطالب الدول العربية بقطع علاقاتها مع أستراليا
» المصري يسقط أمام ساليتاس ويقترب من وداع الكونفدرالية
» «ترامب» يعلن مغادرة وزير الداخلية منصبه
» القبض على 9 تجار مخدرات في حملة أمنية
» تحطم مقاتلة ومقتل قائدها في أوكرانيا

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر