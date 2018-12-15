رسميًا.. دولة وحيدة تنافس مصر على استضافة أمم أفريقيا

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمي، اليوم، السبت، عن وجود ملفين فقط من مصر وجنوب أفريقيا، يتنافسان على الفوز بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال "كاف" في بيان له: إنه تلقى طلبات رسمية من اتحاد الكرة المصري والجنوب أفريقي لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وتراجع شركة الاستشارات الدولية رولاند بيرجر العروض، وطلب مواد إضافية وإجراء زيارات تفتيشية على الدولتين لتحديد البلد المناسب.

وتعقد اللجنة التنفيذية الاستثنائية لكاف اجتماعا في العاصمة السنغالية داكار في 9 يناير 2019 ، للاتفاق على اسم البلد المضيف للبطولة.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقية قررت سحب البطولة من الكاميرون لعدم جاهزية البنية التحتية للبلاد لاستضافة البطولة التي تقام في يونيو المقبل.

وكان هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تقدم مصر بطلب لاستضافة البطولة، بالاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.


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