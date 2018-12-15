وقف إمام مسجد "بالغ فى مدح النبي"

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مسجد (أرشيفية)
مسجد (أرشيفية)

وكالات

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إمام مسجد

وقف

خطبة

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت وقف إمام مسجد عن الخطابة بسبب ما اعتبرته "مبالغة في مدح النبي"، والترضي على والدته آمنة بنت وهب.

وقال الشيخ فهد الكندري، إمام مسجد هشام بن عامر، بحسب صحيفة "الرأي": "وُجهت لي إفادة بسبب مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي على والدته، ثم أوقفت عن الخطابة من دون إجراء تحقيق لمعرفة حقيقة ما حصل في الخطبة"، مردفاً "وفي الجمعة التالية وجهت إفادة ثانية عن مدح النبي تتعلق أيضاً بقصيدة (البردة)".

وأضاف، "استفسرت عن المواضع التي قيل إن فيها مغالاة في المدح ولم ألق جوابا".

وعن الترضي على أم الرسول عليه الصلاة والسلام، أوضح الكندري، "قالوا إنها لم تدرك الإسلام، لكن هناك قول عند جمهور العلماء بنجاة (أهل الفترة) ومنهم ورقة بن نوفل، وقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل، الذي ترحّم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة".

وتابع: "كما أن أعلام أهل السنة قد تحدثوا عن نجاة الوالدين مثل الإمام السيوطي والقاضي بن عياض".

وبشأن خطبة (البردة)، أوضح الكندري، "ذكرت 3 أبيات من قصيدة البردة للإمام البوصيري والتي تعتبر أكثر قصيدة عربية مخدومة من خلال 150 شرحاً، 70 باللغة العربية والبقية في لغات العالم المختلفة، ولا يوجد أحد منهم، قال إن أبياتها فيها غلو".

وتطرق الكندري إلى ماقيل إنها "مغالاة" في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ولفت إلى أن "ما ذُكر في الخطبة أحاديث صحيحة، ومنها (حديث الشفاعة) والذي ناسب الأبيات التي قيلت، وفي الحديث جميع الأنبياء يلوذون بالنبي، ومحمد عليه الصلاة السلام يقول أنا لها، فأين المغالاة في ذلك؟".

وحول الإجراء المقبل، أفاد "سأتقدم بتظلم، وخلال 60 يوماً سنقيم دعوى جزائية، لأن اتخاذ عقوبة الإيقاف من دون تحقيق وتبيان الحقائق بمثابة العقوبة".

وعن وجود خلاف بين المنتمين للمذاهب الأربعة أدى إلى رفض الأطروحات المخالفة، أوضح الكندري أن "الأوقاف ملتزمة بما جاء في المذاهب الأربعة وما يقوله جمهور العلماء منهم، إلا أن الإلزام بكلام مشايخ تابعين لمدرسة فكرية معينة لا يتسق ووجود لجنة للإفتاء في الكويت".



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