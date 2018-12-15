» الكشف عن مقبرة "كاهن التطهير" بسقارة

15 ديسمبر 2018 - 06:55 م

أعلنت وزارة الآثار الكشف عن مقبرة لأحد الكهنة من عصر الأسرة الخامسة الفرعونية في منطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة.

وقال خالد العناني، وزير الآثار، في مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الكشف، إن المقبرة في حالة جيدة وتحتوي على نقوش ملونة وعدد من التماثيل لصاحب المقبرة وعائلته، وتعود المقبرة إلى كاهن التطهير في عهد الملك "نفر اير كا رع" من الأسرة الخامسة.

وفي سياق متصل أعلن وزير الآثار أن الحكومة خصصت مليارًا وثلاثمائة مليون جنيه لترميم 8 مواقع أثرية من بينها المتحف اليوناني الروماني والمعبد اليهودي بالإسكندرية والآثار الإسلامية برشيد وقصر البارون بالقاهرة.



