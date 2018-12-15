فحص 265 شقة مفروشة وتحرير 37 قضية

15 ديسمبر 2018 - 06:53 م

شنت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية ، والعميد يحي راضى رئيس مباحث المديرية، حملة أمنية استهدفت الشقق المفروشة فى مراكز وأقسام المحافظة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية .

وأسفرت جهود الحملة عن فحص عدد 265 شقة وعدد 881 من قاطنيها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم ضبط 37 قضية مرافق عامة، منها: 4 إشغال طريق، 2 نظافة عامة وبيئة و7 حالات إزالة فورية، 2 وصلة كهربائية، 9 إعلانات مخالفة، 6 فرش شاى، 7 تنده مخالفة، غلق إدارى.