» تحطم مقاتلة ومقتل قائدها في أوكرانيا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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اوكرانيا

سوخوي

تحطم مقاتلة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، تحطم مقاتلة من طراز "سوخوي 27" ومقتل طيارها في مقاطعة "جيتومير" شمال غربي البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "الحادث المأساوي وقع أثناء هبوط المقاتلة بعد تنفيذها تحليقا روتينيا".

وأضافت أن التحقيق جار بهدف الكشف عن ملابسات وأسباب الحادث.

وفي 16 أكتوبر الماضي، خسر سلاح الجو الأوكراني مقاتلة من الطراز نفسه أثناء تدريبات دولية؛ ما أسفر عن مقتل طيارين أوكراني وأمريكي.


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