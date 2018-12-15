السويدي والمقاولون العرب توقعان اتفاقية سد تنزانيا بـ3 مليارات دولار

وقعت مجموعة السويدي إليكتريك مع شركة المقاولون العرب اتفاق شراكة بقيمة 3 مليارات دولار لبناء سد تنزانيا خلال أربع سنوات، وقال أحمد حسونه رئيس قطاع التسويق في شركة السويدي لوكالة "رويترز" إن الشراكة تقسم بنسبة 55% لشركة المقاولون العرب و45% لشركة السويدي إليكتريك.

وقعت مجموعة السويدي إليكتريك مع شركة المقاولون العرب اتفاق شراكة بقيمة 3 مليارات دولار لبناء سد تنزانيا خلال أربع سنوات، وقال أحمد حسونه رئيس قطاع التسويق في شركة السويدي لوكالة "رويترز" إن الشراكة تقسم بنسبة 55% لشركة المقاولون العرب و45% لشركة السويدي إليكتريك.