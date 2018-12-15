الأردن يدين اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

15 ديسمبر 2018 - 06:11 م

أدانت الحكومة الأردنية، اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مؤكدة أن أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي التي يتم حسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية مساء اليوم السبت، فقد "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأضافت أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشددت الخارجية الأردنية على أن القرار الأسترالي "يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيله الوحيد".