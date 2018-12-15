  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:18 م
بحث متقدم
سلع تموينية

10 ملايين جنيه غرامة التلاعب بالأسعار

خاشقجي

الأمم المتحدة: تحقيق السعودية بشأن خاشقجي غير كافٍ

انتحار فتاة بسوهاج لتكرار فسخ الخطوبة

انتحار مواطن تحت عجلات القطار بمحطة شبرا الخيمة

أرشيفية

واشنطن أوقفت حربًا خليجية على قطر

الجماعة الاسلامية

الاستقالات من «البناء والتنمية».. الجنازة حارة والميت «مفيش»

مواجهات مخيم الأمعري برام الله

إصابة 73 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال برام الله

السيسي خلال افتتاجه مشروعات تنموية

«السيسي»: ما نقدمه للمواطنين لا تفعله دولة في العالم

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

قطر:"التعاون الخليجي" بلا حول ولا قوة

وزير التموين

«التموين» تعلن قبول تظلمات 133 ألف بطاقة

شعار سفارة إسرائيل في مصر

إسرائيل تُعين يهوديًا من أصل مصري رئيسًا لـ«إنستجرام»

الأردن يدين اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

عرب وعالم

القدس
القدس

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أول رد فلسطيني على «اعتراف» أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل

#

أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

إسرائيل

الاردن

القدس

استراليا

أدانت الحكومة الأردنية، اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مؤكدة أن أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي التي يتم حسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية مساء اليوم السبت، فقد "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأضافت أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشددت الخارجية الأردنية على أن القرار الأسترالي "يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من  يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيله الوحيد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال 50 محتجًا من السترات الصفراء في بروكسل
» «حماس» للاحتلال: هدم المنازل لن يكسر إرادة شعبنا
» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة الترجي والعين
» "أوبك" تعوِّض نقص النفط الإيراني وتتوقع انخفاض الطلب
» 11 قتيلًا في اشتباكات بكشمير بين قوات هندية ومسلحين
» انخفاض أسعار الذهب جنيهين
» الكونفدرالية.. «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القطن
» «ترامب» يعلن استقالة وزير داخليته بسبب فساد مالي
» البلجيكي «يانوفيسكى» مديرًا فنيًا للإسماعيلي
» بلاغ يكشف حقيقة أكاديمية «الضيافة الجوية» الوهمية
» مونديال الأندية.. كاشيما يضرب موعدًا مع ريال مدريد

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة