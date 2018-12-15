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اعتقال 50 محتجًا من السترات الصفراء في بروكسل

عرب وعالم

تظاهرات السترات الصفراء
تظاهرات السترات الصفراء

وكالات - خالد الشرقاوي

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بلجيكا

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بروكسل

السترات الصفراء

محتجين

أفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن الشرطة اعتقلت اليوم السبت، نحو 50 متظاهرا من المشاركين في احتجاجات "السترات الصفراء" في العاصمة بروكسل.

وأكدت شبكة RTBF الإعلامية أن حملة الاعتقالات الإدارية نُفّذت في ساحة لوكسمبورج أمام مقر البرلمان الأوروبي، حيث احتشد المتظاهرون بهدف التوجه لاحقا إلى "الحي الأوروبي" الذي تقع فيه مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن مظاهرة اليوم مرخص بها من قبل السلطات، خلافا للحملتين الاحتجاجيتين السابقتين اللتين شهدتهما العاصمة البلجيكية، وتجري وسط انتشار مكثف لعناصر الأمن وسط العاصمة.

وانتشرت احتجاجات "السترات الصفراء" التي انطلقت الشهر الماضي في فرنسا إلى دول في أوروبا وخارجها، حيث يعبر المحتجون عن رفضهم لرفع أسعار الوقود.

وأوقفت الشرطة البلجيكية 450 متظاهرا السبت الماضي على خلفية أعمال شغب رافقت المظاهرات، وتم اعتقال 10 آخرين على ذمة التحقيق.



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