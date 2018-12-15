  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
سلع تموينية

10 ملايين جنيه غرامة التلاعب بالأسعار

خاشقجي

الأمم المتحدة: تحقيق السعودية بشأن خاشقجي غير كافٍ

انتحار فتاة بسوهاج لتكرار فسخ الخطوبة

انتحار مواطن تحت عجلات القطار بمحطة شبرا الخيمة

أرشيفية

واشنطن أوقفت حربًا خليجية على قطر

الجماعة الاسلامية

الاستقالات من «البناء والتنمية».. الجنازة حارة والميت «مفيش»

مواجهات مخيم الأمعري برام الله

إصابة 73 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال برام الله

السيسي خلال افتتاجه مشروعات تنموية

«السيسي»: ما نقدمه للمواطنين لا تفعله دولة في العالم

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

قطر:"التعاون الخليجي" بلا حول ولا قوة

وزير التموين

«التموين» تعلن قبول تظلمات 133 ألف بطاقة

شعار سفارة إسرائيل في مصر

إسرائيل تُعين يهوديًا من أصل مصري رئيسًا لـ«إنستجرام»

"التخطيط" تعتمد القانون المؤسسي لصندوق مصر السيادي

الحياة السياسية

هالة السعيد
هالة السعيد

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

الحكومة توافق على قرار انشاء صندوق مصر

#

"عكاشة": "بقالنا 45 سنة فاشلين"

#

هالة السعيد: هذا ما تسعى إليه مصر بشأن الشباب

#

سقوط أمطار يوم الأربعاء


قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم اعتماد القانون المؤسسي لصندوق مصر السيادي وقرب انتهاء النظام الأساسي المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشاري.

واستعرضت السعيد خلال لقائها سفير دولة الصين بالقاهرة، نشأة صندوق مصر السيادي وطبيعته، موضحة أنه صندوق استثماري تنموي يهدف إلى استثمار الأصول بفكر اقتصادي يحقق عائدا تنمويا.

وأضافت أنه يتم إعداد حصر بالمشروعات والفرص الاستثمارية التى من الممكن طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الأصول الموجودة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن القائمة النهائية لهذه المشروعات المبدئية سيتم الاتفاق عليها بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، مقترحة كذلك إمكانية مشاركة الصناديق السيادية الصينية في الاستثمار بتلك المشروعات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال 50 محتجًا من السترات الصفراء في بروكسل
» «حماس» للاحتلال: هدم المنازل لن يكسر إرادة شعبنا
» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة الترجي والعين
» "أوبك" تعوِّض نقص النفط الإيراني وتتوقع انخفاض الطلب
» 11 قتيلًا في اشتباكات بكشمير بين قوات هندية ومسلحين
» انخفاض أسعار الذهب جنيهين
» الكونفدرالية.. «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القطن
» «ترامب» يعلن استقالة وزير داخليته بسبب فساد مالي
» البلجيكي «يانوفيسكى» مديرًا فنيًا للإسماعيلي
» بلاغ يكشف حقيقة أكاديمية «الضيافة الجوية» الوهمية
» مونديال الأندية.. كاشيما يضرب موعدًا مع ريال مدريد

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة