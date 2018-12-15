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"الرسائل الصوتية" خاصية جديدة لمستخدمي "إنستجرام"

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انستجرام
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عصام الشربيني

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طرحت شركة "فيسبوك"، المالكة لتطبيق "إنستجرام"،  خاصية جديدة وهي "الرسائل الصوتية"، التي تتيح لمستخدميها التواصل عبر الرسائل الصوتية الخاصة.

وتتيح الميزة الجديدة إرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى دقيقة واحدة في المحادثات الخاصة والجماعية، ليتمكن كل مشترك ضمن المجموعة من سماع وإرسال الرسائل الصوتية، ويتم طرح التحديث الآن لنظامي التشغيل iOS  و Android.

ووفقا لما ذكره موقع "tech crunch" يمكن للمستخدمين تشغيل الخاصية الجديدة من خلال الضغط باستمرار على زر الميكروفون، ليتم إرساله تلقائيًا عند إطلاق الزر، لذلك إذا كنت لا تشعر بالثقة بشأن إرساله أو تريد إعادة التسجيل يمكنك تمرير إصبعك إلى زر سلة المهملات لحذفه.

ويرى البعض أن "إنستجرام " قد تأخر قليلًا في إتاحة هذه الخاصية، حيث إن الشركة الأم "فيسبوك" بها ميزة الرسائل الصوتية في  "Messenger" لسنوات، وأصبحت الرسائل الصوتية طريقة الاتصال المفضلة بسرعة على منصات الرسائل مثل "WeChat" و"WhatsApp" ليصبح "إنستجرام" بعد إطلاق هذه الخاصية، أكثر قابلية للتسويق في جميع أنحاء العالم، حيث تلتقط الرسائل الصوتية حصة أكبر مما نرسله ذهابًا وإيابًا لبعضنا البعض.



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