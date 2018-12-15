البرلمان الأوروبي يصدق على اتفاق تجاري مع اليابان

15 ديسمبر 2018 - 06:02 م

صدَّق نواب الاتحاد الأوروبي، على اتفاق تجاري تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وهو ما يزيل آخر عقبة أمام دخول الاتفاق حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.



وسوف ينشئ الاتفاق - الذي يعد الأكبر الذي يتفاوض بشأنه الاتحاد الأوروبي - سوقًا موحدة لنحو 600 مليون شخص بمجرد دخوله حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2019.



ويعدُّ التصديق على هذا الاتفاق إجراء لمواجهة السياسات التجارية الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وينص الاتفاق على أن تلغي اليابان الرسوم على 94% من جميع وارداتها من الاتحاد الأوروبي، في حين يلغي الاتحاد الأوروبي 99% من الرسوم على البضائع اليابانية، كما يهدف الاتفاق إلى إلغاء الحواجز التجارية الأخرى بهدف تعزيز النمو وإيجاد وظائف.



يُشار إلى أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.





