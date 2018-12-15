» «حماس» للاحتلال: هدم المنازل لن يكسر إرادة شعبنا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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حماس

الاحتلال

هدم المنازل

الضفة

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، اليوم السبت، إن سياسة إسرائيل في هدم المنازل بالضفة الغربية "لن تفلح في كسر إرادة شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة"، وفق وكالة "الأناضول".

واعتبر بدران، في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للحركة، أن "محاولات قادة العدو في صناعة انتصارات وهمية بسياسة هدم منازل المقاومين لا قيمة لها، وأن هذه السياسة أثبتت فشلها وستفشل كما في كل مرة بإرادة شعبنا".

وفجر اليوم، داهمت قوة إسرائيلية منزل عائلة "أبو حميد"، بمخيم الأمعري قرب رام الله، وفجّرته بعد اخلائه من عشرات المتضامنين بالقوة.

واعتدت القوة على المتضامنين بالضرب ورشتهم بغاز الفلل، واعتقلت عددًا منهم.

واندلعت إثر ذلك مواجهات في المخيم، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتتهم إسرائيل أحد أفراد العائلة، وهو المعتقل "إسلام أبو حميد"، بإلقاء لوح رخامي على جندي ما أدى إلى مقتله، مطلع مايو الماضي.

وأضاف بدران أن "عائلة أبو حميد مثال حي على إرادة شعبنا؛ فالعائلة يُهدم منزلها للمرة الثالثة، وأبناؤها لا يتوقفون عن المقاومة".

وأشار إلى أن "الضفة اليوم بشبابها ورجالها ونسائها مع خيار المقاومة"، مؤكدا أن "هذه البيوت التي تخرج الأبطال المقاومين، وتستضيف المطاردين وتحميهم، هي مثال حي على إرادة المقاومة التي لن تنكسر".

ومنذ أيام يسود توتر شديد بالضفة الغربية، إذ يفرض الاحتلال حصارًا على مدينتي رام الله والبيرة، بدعوى البحث عن منفذي هجمات ضد قواته.



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