» "أوبك" تعوِّض نقص النفط الإيراني وتتوقع انخفاض الطلب

15 ديسمبر 2018 - 05:58 م



قالت منظمة أوبك، إنها عوَّضت انخفاض صادرات نفط إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية، وخفضت توقعاتها للطلب على نفطها في 2019.



وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن الطلب على نفطها في 2019 سيتراجع إلى 31.44 مليون برميل يوميًّا، بما يقل 100 ألف برميل عن توقعاتها في الشهر الماضي، وأقل أيضًا من مستوى إنتاجها الحالي بنحو 1.53 مليون برميل يوميًّا.



وفي ظل القلق من انخفاض أسعار النفط وزيادة الإمدادات، اتفقت أوبك وحلفاؤها - بمن فيهم روسيا - الأسبوع الماضي على العودة إلى تخفيض الإنتاج في 2019، وتعهدوا بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا.



وتتوقع أوبك تباطؤ الطلب العالمي على النفط العام القادم، ولا تتوقع دعمًا يُذكر من المناخ الاقتصادي.



ويمثل خفض الإمدادات تحولًا في سياسة الإنتاج، بعدما اتفقت أوبك وحلفاؤها، في يونيو، على زيادة الإمدادات، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الأسعار وتغطية نقص متوقع في الصادرات الإيرانية.





