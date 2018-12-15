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انخفاض أسعار الذهب جنيهين

مال وأعمال

الذهب
الذهب

متابعات - خالد الشرقاوي

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أسعار الذهب

انخفاض

انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، بمقدار جنيهين، ووصل سعر عيار "21" إلى 621 جنيها، وعيار "18" لـ532.25 جنيه، وعيار "24" يباع 709.70 جنيه، وسط توقعات باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبلغت قيمة الذهب في الجنيه "8 جرام" 4968 جنيهًا، بالإضافة إلى العمولة التي يبلغ متوسطها 120 جنيهًا شاملة الدمغة والضريبة.

ووفقا لوكالة رويترز، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1238.26 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 % لتبلغ عند التسوية 1241.40 دولار للأوقية.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهرا بعد بيانات أظهرت أن أنفاق المستهلكين الأمريكيين بدا أنه يستجمع قوة دافعة في حين تعافى الإنتاج الصناعي في نوفمبر.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 1250.55 دولار للأوقية يوم الإثنين الماضي، لكنها تخلت عن كل المكاسب مع صعود الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.



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