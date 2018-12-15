"البترول" تستهدف زيادة إنتاج حقل ظهر إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا

15 ديسمبر 2018 - 05:48 م

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يجرى حاليا الإسراع باستكمال تصنيع وحدات الإنتاج المتبقية الخامسة والسادسة والسابعة في حقل ظهر بمنطقة بورسعيد.



وأضاف الملا ، في بيان، أن وضع الوحدات على الإنتاج سيسهم في الارتفاع بمعدل الطاقة الاستيعابية للمحطة البرية ليصل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميا في عام 2019.



يذكر أن الإنتاج من حقل الغاز العملاق "ظهر" بدأ في البحر المتوسط، ديسمبر الماضى بإنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب، وتم التعجيل بوضع وحدات الإنتاج تباعا ليصل إلى نحو ملياري قدم مكعب يومي.



