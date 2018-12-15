  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
سلع تموينية

10 ملايين جنيه غرامة التلاعب بالأسعار

خاشقجي

الأمم المتحدة: تحقيق السعودية بشأن خاشقجي غير كافٍ

انتحار فتاة بسوهاج لتكرار فسخ الخطوبة

انتحار مواطن تحت عجلات القطار بمحطة شبرا الخيمة

أرشيفية

واشنطن أوقفت حربًا خليجية على قطر

الجماعة الاسلامية

الاستقالات من «البناء والتنمية».. الجنازة حارة والميت «مفيش»

مواجهات مخيم الأمعري برام الله

إصابة 73 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال برام الله

السيسي خلال افتتاجه مشروعات تنموية

«السيسي»: ما نقدمه للمواطنين لا تفعله دولة في العالم

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

قطر:"التعاون الخليجي" بلا حول ولا قوة

وزير التموين

«التموين» تعلن قبول تظلمات 133 ألف بطاقة

شعار سفارة إسرائيل في مصر

إسرائيل تُعين يهوديًا من أصل مصري رئيسًا لـ«إنستجرام»

الأمم المتحدة: تحقيق السعودية بشأن خاشقجي غير كافٍ

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

وكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق الأمم المتحدة على ملصقات التحريض ضد "أبومازن"

#

مندوب اليمن لمجلس الأمن: يجب "التزام الحذر" مع الحوثيين

#

ماذا قالت "النيويوركر" عن تحقيقات النيابة السعودية فى مقتل خاشقجى؟

#

"الأمم المتحدة" تدعو لتحقيق مستقل فى مقتل خاشقجي

السعودية

الأمم المتحدة

تحقيق

خاشقجي

قالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن التحقيق في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، من قبل الحكومة السعودية فقط غير كافٍ.

وأشارت "شمداساني"، إلى ضرورة فتح تحقيق دولي في الجريمة، معربة عن شكرها حيال التحقيق الذي تجريه السلطات التركية والسعودية.

وأوضحت أنه إلى جانب هذا فإن المفوضية ترى أن التحقيق الذي تجريه السعودية غير كاف، نظرا إلى أن الجريمة ارتكبت بحق صحفي منتقد للحكومة السعودية، وداخل قنصلية هذه الحكومة، مؤكدة أن "هناك حاجة إلى تدخل دولي، ونحن ندعم هذا الأمر بقوة، وعنوان أي تحقيق محتمل في القضية سيكون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك".

بدوره، أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف في مقتل خاشقجي.

وقال حق: "غوتيريش موقفه واضح تماما إزاء الحاجة لإجراء تحقيق دولي وشفاف، يسبر كل الحقائق بشأن ما حدث". وأضاف: "لقد تم إطلاعكم سابقا على ما قالته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باتشليت) في هذا الصدد".

يأتي ذلك، غداة تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال فيها إن السعودية طلبت الحصول على تسجيلات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف قائلا "أسمعناها لهم، ولكن لن نعطيهم (التسجيلات)، هل نعطيها لهم كي يمحونها؟".

وقال أردوغان، إن قاتل خاشقجي، معروف بالنسبة له، مشيرا إلى أن التسجيلات كشفت أشخاصا مقربين من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وذكر الرئيس التركي أن المدعي العام السعودي لم يقدم أية معلومات إلى نظيره التركي لدى زيارته لتركيا.وأضاف: "المدعي العام السعودي غادر إسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا"، وذلك في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال 50 محتجًا من السترات الصفراء في بروكسل
» «حماس» للاحتلال: هدم المنازل لن يكسر إرادة شعبنا
» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة الترجي والعين
» "أوبك" تعوِّض نقص النفط الإيراني وتتوقع انخفاض الطلب
» 11 قتيلًا في اشتباكات بكشمير بين قوات هندية ومسلحين
» انخفاض أسعار الذهب جنيهين
» الكونفدرالية.. «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القطن
» «ترامب» يعلن استقالة وزير داخليته بسبب فساد مالي
» البلجيكي «يانوفيسكى» مديرًا فنيًا للإسماعيلي
» بلاغ يكشف حقيقة أكاديمية «الضيافة الجوية» الوهمية
» مونديال الأندية.. كاشيما يضرب موعدًا مع ريال مدريد

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة