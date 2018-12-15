» «ترامب» يعلن استقالة وزير داخليته بسبب فساد مالي

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وزير الداخلية

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استقالة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الداخلية في إدارته، ريان زينكي، سيترك منصبه حتى نهاية العام الجاري، بعد توليه المنصب لقرابة عامين.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن الإعلان عن خليفة زينكي سيتم الأسبوع المقبل، قائلا: "ريان حقق كثيرا خلال ولايته وبودي أن أشكره على خدمته لشعبنا".

وكان مكتب المفتش العام، بهيئة الرقابة في الداخلية الأمريكية، قد نشر في أكتوبر الماضي تقريرا خلص فيه إلى أن زينكي مسؤول عن سوء استخدام الأموال العامة، إذ سمح لزوجته وغيرها من أفراد عائلته باستخدام سيارات حكومية لأغراض شخصية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في الوزارة قولها إن مكتب المفتش العام فتح ثلاثة تحقيقات على الأقل بحق الوزير، وهي تتعلق بإجازة قضاها مع زوجته في اليونان عام 2017 كلفت الوزارة 25 ألف دولار من الأموال العامة، وصفقات عقارية في ولاية مونتانا عقدها زينكي وعائلته وكذلك رفضه طلب قبيلتين من "الهنود الحمر" بفتح "كازينو" في ولاية كونيكتيكوت.


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