» بلاغ يكشف حقيقة أكاديمية «الضيافة الجوية» الوهمية

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بلاغ

ضبط

الاموال العامة

اكاديمية

ألقت مباحث الأموال العامة، السبت، القبض على سيدة بمنطقة العجوزة في الجيزة، لقيامهما بالاستيلاء على أموال عدد من الطالبات، من خلال إنشاء أكاديمية تعليم وهمية لـ(الضيافة الجوية) بالدقي.

تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من «أميرة» طالبة ومقيمة بالجيزة، و4 أخريات، بوقوعهن ضحايا لعمليات احتيال من قِبل إحدى الأكاديميات التعليمية، والاستيلاء منهن على مبالغ مالية تراوحت مابين 20 إلى 50 ألف جنيه من كلٍ منهن، بزعم حصولهن على برامج تدريبية في مجالات التعليم المختلفة والدراسات العليا في تخصصات علمية متعددة.

بإجراء البحث والتحرى تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة، أسفرت الجهود أن وراء ذلك النشاط «منى.إ.أ» 31 سنة، مقيمة بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث قامت بإنشاء كيان تعليمى وهمى لـ(الضيافة الجوية) بدون ترخيص ومقره منطقة الدقى، واتخذت منه وكراً لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية.

وأضافت التحريات، ان المتهمة قامت بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عـن مزايا الدراسة بالأكاديمية بمنـحهم شــــهادات دراســـــية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المصريـة وإحدى الجامعات الأجنبية خارج البلاد، وأنها تمكنهم مـن الالتحـاق للعـمل بالشركـات الكبـرى بالداخـل والخـارج، ثم قامت بتنظيم دورات تدريبية وهمية مدتها من سنتين إلى 4 سنوات في مجالات (الضيافة الجوية، التمريض الجوى، الصحافة والإعلام، التنمية البشرية«وتمكنت بذلك من الاستيلاء على أموالهم.

بإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمة بمقر الأكاديمية، وعثرت القوات بحوزتها على 3 أكلاشية تقرأ بصماتها «كاليفورنيا الدولية لإدارة الموارد البشرية»، و164 كارنيه بأسماء ضحاياها، و49 خطاب قبول بأكاديمية التمريض الجوى للعام الدراسى 2019/2020 تستخدمها المتهمة في إيهام ضحاياها بأن الأكاديمية تابعة لإحدى الجامعات الأجنبية خارج البلاد.

كما عثرت القوات على 200 طلب التحاق بالأكاديمية، و85 من السير الذاتية، و55 إيصال استلام نقدية من ضحاياها لمبالغ مالية تراوحت ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه مصرى للشخص الواحد، ومجموعة من الإعلانات عن الأكاديمية والدورات التي تقدمها والتى تتضمن ترشيحهم للعمل بكبرى الشركات العالمية، وكذلك أسعار الدراسة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها.



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