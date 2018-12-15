بالصور.. تشييع جثمان فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال أمس

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تشييع جثمان فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال
تشييع جثمان فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال

وكالات - خالد الشرقاوي

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تشييع

شيّع مئات الفلسطينيين، اليوم السبت، جثمان الشاب محمود يوسف نخلة (18عاما)، في مخيم الجلزون شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي برام الله (حكومي)، باتجاه منزل "نخلة"، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة قبل أن تقام صلاة الجنازة عليه في مسجد "حِراء" في المخيم، ويدفن في مقبرة الجلزون.

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية، ورايات حركة حماس، ورددوا هتافات منددة بـ"الاعتداءات الإسرائيلية".

واستشهد "نخلة"، إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت أمس الجمعة، على مدخل مخيم الجلزون للاجئين.



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