الاستقالات من «البناء والتنمية».. الجنازة حارة والميت «مفيش»

15 ديسمبر 2018 - 05:06 م

4 حلول لخروج الجماعة الإسلامية من أزمتها

فتح قنوات اتصال مع الدولة أبرز الحلول المقترحة لوحدة الصف داخل الجماعة الإسلامية

إدراج عدد كبير من قيادات «البناء والتنمية» على قوائم الإرهاب.. والحزب يجمد عضوية بعض الأعضاء

الجماعة الإسلامية تعلن انسحابها من تحالف دعم الشرعية المؤيد للإخوان

استقالات بالجملة من الأعضاء.. وأنباء عن تدشين حزب سياسى جديد



اتخذت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى "البناء والتنمية"، عدة قرارات مثيرة أثارت الجدل داخل التيار الإسلامي، ما بين مؤيد ومعارض لهذه القرارات منذ إدراج أعضاء حزب "البناء والتنمية" على قوائم الإرهاب، فما بين تجميد عضوية بعض الأعضاء، واستقالات آخرين، أصبحت الجماعة وذراعها السياسية على صفيح ساخن بعد الحكم الذي صدر في 28 أكتوبر الماضي، من محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 164 من أعضاء "الجماعة الإسلامية" على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات.



فمن أبرز الأسماء التي تم وضعها في قوائم الإرهاب كل من طارق الزمر، الرئيس السابق للحزب، والقياديين البارزين بالجماعة صفوت عبد الغني، وعاصم عبد الماجد، إضافةً إلى محمد شوقي الإسلامبولي، وذلك لاتهامهم جميعًا بدعم وتمويل الأنشطة العدائية فى مصر، ثم أعلنت الجريدة الرسمية إدراج قيادات الجماعة الإسلامية فى قوائم الإرهاب شهر أكتوبر الماضي.



فيما اقترح قيادي بالجماعة الإسلامية، 4 خطوات لخروج الجماعة من أزمتها السياسية، أبرزها فتح قنوات اتصال مع الدولة، والسيطرة على أعضاء الجماعة في الداخل والخارج.



وفي إطار ذلك رصدت "المصريون"، أهم القرارات داخل الجماعة الإسلامية، وحزب "البناء والتنمية"؛ بعد وضع أعضائها على قوائم الإرهاب.



الحزب يجمد عضوية أعضائه المدرجين على قوائم الإرهاب



عقب قرار إدراج عدد من قيادات حزب "البناء والتنمية" على قوائم الإرهاب، قرر الحزب تجميد عضوية كل من ورد ذكر اسمه من أعضاء الحزب ضمن هذه القوائم وأرقامهم حسب ذكرهم في القائمة، التي أصدرتها محكمة الجنايات بالقاهرة، ونشرت في الجريدة الرسمية.

وكانت الهيئة العليا الطارئة لحزب البناء والتنمية، قد عقدت اجتماعًا بعد صدور قائمة الإرهاب من الدائرة الـ11 جنايات القاهرة وإدارجها 28 عضوًا من أعضاء الحزب.



وأضافت الهيئة، في اجتماعها، أنه رغم حب هؤلاء الأعضاء لوطنهم والتزامهم بالسلمية منهجًا وفكرًا، إلا أن الحزب قد قرر عقد هذا الاجتماع الطارئ لدراسة وبحث الأمر.



وانتهى اجتماع الهيئة العليا للحزب، وبعد المناقشات بين أعضاء الهيئة قررت تجميد عضوية كل من ورد ذكر اسمه من أعضاء الحزب ضمن هذه قوائم وأرقامهم؛ حسب ذكرته القائمة.



كما طالبت الهيئة تكليف اللجنة القانونية بمتابعة الموقف القانوني للمذكورين، وتقديم الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا، وقررت أيضًا استبعاد كل من يصدر بحقه حكم نهائي بات من عضوية الحزب.



الانسحاب من تحالف دعم الإخوان



عقب الإعلان عن إدراج عدد من أعضائه على قوائم الإرهاب وتجميد عضويتهم، أعلن حزب "البناء والتنمية"، الذارع السياسية، تبرؤه من دعم جماعة الإخوان المسلمين، أو الانضواء تحت أي تحالف داعم لها، قائلاً إنه لن يكون طرفًا في نزاع، لكنه يرحب دائمًا أن يكون جزءًا من حل أي خلاف.



وقال الحزب، في بيان له تابع حزب "البناء والتنمية"، ما تداولته بعض وسائل الإعلام التي دأبت على خلاف الحقيقة، على نسبة الحزب إلى بعض التكتلات والتحالفات.



وشدد على أن الحزب إذ ينفي صحة ذلك فإنه يوضح الحقائق التالية، أولًا: أن الحزب قد حدد موقعه من الساحة السياسية المصرية منذ إنشائه، ولا يزال على عهده مع قواعده وجماهيره، بأنه سيكون طرفًا في حل أية أزمة، ولن يكون بأي حال طرفًا فيها.



وتابع البيان، ثانيًا: أن الحزب يؤكد ما أعلنه مرارًا وتكرارًا من أنه لا ينضوي تحت أي تكتل أو تحالفات داخل البلاد أو خارجها»، مضيفًا "وثالثًا: بخصوص ما يُثار حول تحالف دعم الشرعية فإن الحزب يعيد التأكيد على أنه ليس عضوًا بذلك التحالف أو غيره".



قرار جيد وتأخر كثيرًا



قال سمير العركي، القيادي بالجماعة الإسلامية، إن قرار حزب البناء والتنمية، بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية قرار تأخر ثلاث سنوات.

وكتب "العركي"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "قرار حزب البناء والتنمية الانسحاب من تحالف دعم الشرعية قرار تأخر ثلاث سنوات على الأقل بعد أن تيقن الجميع أن التحالف جرى تفريغه من مضمونه، ولم يعد باقيًا منه إلا شكل وبيان أسبوعي من الممكن أن تعثر عليه مصادفة أثناء تصفحك لمواقع التواصل الاجتماعي".



وأضاف: "لم يكن من المعقول أن يبقى حزب البناء والتنمية يدفع فاتورة إلى الانضمام إلى كيان غير موجود فعلًا، وأسباب فشله معروفة للجميع، إذا أرادوا يومًا أن يقولوا شهادتهم لله وللتاريخ".

استقالات بالجملة بعد قرارات الحزب



استقال مؤخرًا عدد كبير من أعضاء الجماعة خاصة المتواجدين في الخارج بعد تجميد حزب البناء والتنمية لعضوية بعض أعضائه، وقال المستقيلون في بيان لهم، وأبرزهم محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب البناء والتنمية، وعامر عبد الرحيم، وإسلام الغمرى، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية السابق، وممدوح على يوسف، عضو الهيئة العليا للحزب، وأسامة رشدى المستشار السياسى للحزب سابقًا، "نعلن الاستقالة من عضوية حزب البناء والتنمية وقطع الصلة به".



وبررت القيادات المستقيلة، في بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه، تقدمها بالاستقالة من عضوية الحزب، بالتطورات الأخيرة المتمثلة في إدراج عشرات من الأعضاء على قوائم ما يسمى بـ"الكيانات الإرهابية".



وأكد الأعضاء المستقيلون، الالتزام بالسلمية التي نجحت مبادرة "الجماعة الإسلامية" في عام 1997 في تحقيقها واقعًا.



جملة جديدة من الاستقالات



قالت مصادر مقربة من "الجماعة الإسلامية"، وذراعها السياسية حزب "البناء والتنمية"، إن الحزب يشهد صراعات داخلية كبيرة، وإن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب سيستقلون من الحزب الفترة المقبلة.



وأضافت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها لـ"المصريون"، أن "قائمة الأسماء التي تقدمت باستقالتها لن تكون الأخيرة، وسيشهد الحزب خلال الفترات القادمة مزيدًا من الاستقالات، نظرًا لأن هناك اختلافات في الرؤى بين أعضاء الحزب ما أدى إلى الاستقالات الأخيرة".



المستقيلون لن يؤسسوا حزبًا جديدًا



نفى سيد فرج، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، تأسيس حزب سياسي جديد من بعض أعضاء حزب البناء والتنمية المستقيلين.

وقال "فرج"، خلال بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه، "إن نشر خبر تأسيس حزب جديد للأعضاء المستقلين بهذه الصيغة وهذه الطريقة غير صحيح، وهو تدليس متعمد لإظهار الأمور على غير حقيقتها للإيحاء بأن العدد كبير، وأن ثمة انشقاقات كبيرة في الحزب".

واختتم "فرج"، "نهيب بكل وسائل الإعلام تحري الصدق والشفافية في نقل الحقائق".



الخروج من هذه الأزمة

رحب حمدي عبد الرحمن، القيادي التاريخي بالجماعة الإسلامية، ببيان حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة، الذي قرر فيه تجميد عضوية 28 من أعضائه عقب إدراجهم على قوائم الإرهاب.



وقال "عبد الرحمن"، في تصريحات لـ"المصريون"، "بيان حزب البناء والتنمية الأخير متميز لأنه تضمن اللجوء للقضاء، وهذه الخطوة أسلوب يجب اعتماده في كل الحالات".



وأضاف أن تجميد أعضاء الحزب هو إجراء قانوني لمنع حظر الحزب نهائيًا، خاصةً أن الحزب ليس له نشاط يذكر كبقية الأحزاب الأخرى، وربما يكون هو المتنفس الوحيد للجماعة الإسلامية بعد إعلانها على قوائم الإرهاب".



وعن كيفية خروج الجماعة الإسلامية من المأزق الحالي، عدَّد القيادي التاريخي للجماعة الإسلامية، 4 خطوات رئيسية للخروج من هذه الأزمة، أولها فتح قنوات اتصال مع الدولة عن طريق الحزب، ولابد من السيطرة على الأعضاء في الخارج والداخل، إضافةً إلى خروجهم من التحالف الوطني لدعم الشرعية الموالي للإخوان، ورابعًا تحديد متحدث رسمي واحد يعبر عن الحزب والجماعة.







