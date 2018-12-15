واشنطن أوقفت حربًا خليجية على قطر

15 ديسمبر 2018 - 05:05 م

كشف وزير الخارجية الألماني السابق، زيغمار غابرييل، أن حربا كانت على وشك الاندلاع في منطقة الشرق الأوسط، حين وقعت أزمة الخليج بين قطر ودول المقاطعة قبل عام ونصف العام.

وذكر غابرييل الذي كان وزيرا لخارجية ألمانيا في ذلك الحين، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تليرسون، سحب فتيل الحرب الوشيكة.

وأوضح المسؤول الألماني السابق: "في أزمة الخليج لم نكن بمنأى عن هجوم عسكري، وتليرسون قام بالكثير لكي لا يحدث هذا".

وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد ذكرت في تقرير لبيل ترو من القاهرة، بعنوان "السعودية كانت على وشك شن حرب على قطر"، إن السعودية وحلفاءها كانوا يخططون لهجوم عسكري على قطر قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقنعهم بعكس ذلك.

وقالت الصحيفة إن ترامب تدخل وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة، وتتحول إلى حرب إقليمية.

وأضافت أن ترامب تدخل للحيلولة دون شن السعودية والإمارات هجوما عسكريا ضد قطر.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، منتدى الدوحة 18، وقال وفي كلمته، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات"، وذلك وفقا لقناة "الريان" الرسمية القطرية.