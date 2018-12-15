في يومه العالمي.. 10 فوائد صحية للشاي

15 ديسمبر 2018 - 05:01 م

ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم؛ يبدأون يومهم مع كوب شاي في الصباح، ويعتبر الشاي أحد المشروبات الأكثر استهلاكًا في العالم، ويقدم الشاي مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات التي يمكن أن تساعد في الحد من التهاب في الجسم.

ويحتفل العالم اليوم 15 ديسمبر باليوم العالمي للشاي، وتم إطلاق الاحتفال بيوم الشاي العالمي في عام 2005 من قبل العديد من صناع ومنتجي الشاي في أسيا وأفريقيا.

ويوضح التقرير التالي 10 فوائد لتناول مشروب الشاي:

1- الحفاظ على صحة العين

من المعروف أن مضادات الأكسدة توفر العديد من الفوائد الصحية، فهي تساعد على تقليل تلف الخلايا في الجسم، وتساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

ويحتوى الشاى على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن شرب الشاى يساعد على منع العمى الناجم عن إعتام عدسة العين، وفقا لدراسة نشرت عام 2001.

2- تقوية الذاكرة

يحتوى الشاى على الكافيين والثيانين، وهو حمض أمينى طبيعى فى الشاى، يعمل على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز.

3- تقوي من صحة القلب

ويحتوي الشاي على مجموعة أخرى من مضادات الأكسدة تسمى "فلافونيدات" والتي تفيد صحة القلب، وقد يساعد على تقليل عوامل الخطر العديدة لأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع مستويات الدهون.

4- يخفض نسبة الكوليسترول

يحتوي جسم الانسان على اثنين من البروتينات الدهنية التي تنقل الكولسترول في جميع أنحاء الجسم، أولها هو البروتين الدهني منخفض الكثافة "LDL "، والآخر هو البروتين الدهني عالي الكثافة "HDL "، ويعتبر "LDL " البروتين الدهني "السيئ" لأنه ينقل الكوليسترول إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم، في هذه الأثناء، يعتبر "HDL " البروتين الدهني "الجيد" لأنه ينقل الكوليسترول بعيداً عن الخلايا ويخرج إلى الكبد، ولحسن الحظ ، تشير بعض الدراسات أن تناول الشاي قد يساعد في تقليل الكولسترول الضار، وأثبتت دراسة أن شرب الشاي يوميا تخفض الكوليسترول LDL بنسبة 11? في الأفراد الذين يعانون من مستويات الكوليسترول مرتفعة قليلا.

5- يحسن صحة الأمعاء

القناة الهضمية تحتوي على تريليونات من البكتيريا، بالإضافة إلى 70%: 80% من جهازك المناعي، في حين أن بعض البكتيريا الموجودة في أمعائك تكون مفيدة لصحتك، فإن بعضها ليس كذلك، فقد يساعد البوليفينول الموجود في الشاي في الحفاظ على أمعاء سليمة من خلال تعزيز نمو البكتيريا الجيدة وتثبيط نمو البكتيريا السيئة، مثل السالمونيلا.

6- يساعد على تقليل ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يؤثر على ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ويمكن للتغييرات في النظام الغذائي الخاص بك من خفض ضغط الدم لديك، وأثبتت دراسة عشوائية لمعرفة دور الشاي في خفض ضغط الدم، وشرب المشاركون ثلاثة أكواب من الشاي يوميا على مدار 6 أشهر، وكشفت النتائج أن أولئك الذين شربوا الشاي لديهم انخفاض كبير في ضغط الدم مقارنة مع المجموعة الثانية.

7- يساعد على التقليل من خطر السكتة الدماغية

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية عندما يتم سد أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ، ويعتبر السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويمكنك الوقاية من 80? من احتمال الاصابة بالسكتات الدماغية،باتباع نظام غذائي والنشاط البدني وعدم التدخين، ومن المثير للاهتمام أن الدراسات وجدت أن شرب الشاي يساعد على تقليل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

8- خفض مستويات السكر في الدم

ان ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات صحية، مثل مرض السكري، والسمنة ، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والفشل الكلوي والاكتئاب، وعندما تستهلك سكرًا، يفرز البنكرياس هرمونًا يسمى الأنسولين لنقل السكر إلى العضلات لاستخدامه في الطاقة، إذا كنت تستهلك كمية كبيرة من السكر أكثر مما يحتاج جسمك، فيكون تخزين السكر الزائد مثل الدهون، ويساعد مشروب الشاي -غير المحلى- للمساعدة في تحسين استخدام الأنسولين في الجسم.

9- يساعد في التقليل من مخاطر السرطان

يساعد البوليفينول الموجود في الشاي على منع بقاء الخلايا السرطانية، وأثبتت دراسة أن تأثيرات البوليفينول في الشاي على الخلايا السرطانية، وأظهرت أن الشاي الأسود والأخضر قد يلعبان دورًا في تنظيم نمو الخلايا السرطانية والحد من نمو الخلايا الجديدة.

10- تحسين التركيز

يساعد الشاي من نشاط ألفا في الدماغ، ما يؤدي إلى الاسترخاء والتركيز بشكل أفضل، وأثبتت الدراسات أن المشروبات المحتوية على "L-theanine " والكافيين لها أكبر تأثير على التركيز بسبب تأثيرات الثيانين "L " على الدماغ.