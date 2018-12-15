حقيقة احتضان سعودية لمغنٍ في حفل بالرياض

محمود أبوسعد
نشر الصحفي اليمني عباس الضالعي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصير "تويتر"، لفتاة تحتضن مغنيًا إسبانيًا، زاعما أن ذلك حدث في حفل أقيم أول أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض.
التغريدة، أثارت موجة غضب واسعة بين المغردين السعوديين، خاصة بعد أن تخطت آلاف التفاعلات، وردت حسابات سعودية على الصحفي اليمني، بالفيديو الأصلي للواقعة.
وعلق مغرد بقوله: "يقول المولى عز وجل : إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ"
وقال آخر: "ما أجمل أن نتحرى المصداقية فيما ننشر حتى وإن تعلق الأمر بمن نكره من البشر أو ممن نختلف معهم".
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