إصابة 73 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال برام الله

15 ديسمبر 2018 - 04:39 م

أصيب 73 فسطينيًا بجروح متفاوتة، اليوم السبت، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الأمعري للاجئين، قرب رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن شابًا أصيب بالرصاص الحي، و22 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما تعرض 42 للاختناق بالغاز المسيل للدموع، و8 أصيبوا نتيجة الاعتداء بالضرب.

وفي وقت سابق السبت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 14 شخصًا بجروح طفيفة، والعشرات بحالات اختناق، في مواجهات المخيم، قبل أن ترتفع الحصيلة.

وفجر السبت داهمت قوة إسرائيلية منزل عائلة "أبو حميد"، بمخيم الأمعري قرب رام الله، وفجّرته بعد اخلائه من عشرات المتضامنين بالقوة.

واعتدت القوة على المتضامنين بالضرب ورشتهم بغاز الفلل، واعتقلت عددًا منهم.

واندلعت إثر ذلك مواجهات في المخيم، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتتهم إسرائيل أحد أفراد العائلة، وهو المعتقل "إسلام أبو حميد"، بإلقاء لوح رخامي على جندي ما أدى إلى مقتله، مطلع مايو الماضي.

ومنذ أيام يسود توتر شديد بالضفة الغربية، إذ يفرض الاحتلال حصارًا على مدينتي رام الله والبيرة، بدعوى البحث عن منفذي هجمات ضد قواته.

صور المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله عقب تفجير الاحتلال منزل عائلة أبو حميد تصوير: خالد الريماوي pic.twitter.com/0lr46o6bS3 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 15 ديسمبر 2018





