ضبط مهندس متهم بتزوير المحررات الرسمية

15 ديسمبر 2018 - 04:37 م

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء هشام عامر من ضبط «أحمد. م. ف»، 37 سنة، مهندس ومقيم في القاهرة، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية.

وعثرت أجهزة الأمن داخل سكن المتهم عثر على أجهزة كمبيوتر وطابعتين ألوان و24 خاتم شعار الجمهورية و16 خاتم لجهات خاصة وصور ضوئية من أوراق تمكين أراضي منسوب صدورها لنيابة الدقي الجزئية ممهور بخاتم شعار الجمهورية.

وعمد المتهم تزوير المحررات الرسمية والحكومية باستخدام أصول توكيلات رسمية لأشخاص مختلفة منسوب صدورهم لمكتب توثيق الأقصر ممهور بخاتم شعار الجمهورية، ومحاضر معاينة أراضي زراعية منسوب صدورهم للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

وبتفريغ محتويات أجهزة الحاسب الآلي عثر على نماذج من محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية مختلفة وكذا نماذج لأختام مختلفة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للأدوات والأجهزة الإلكترونية والأختام بأسماء أشخاص وجهات حكومية مختلفة والشركات لتزوير المحررات والمستندات الحكومية وترويجها على المواطنين وحيازته للمستندات المزورة بغرض بيعها لعملائه ليتمكنوا من حيازة أراضي الدولة بطرق غير مشروعة وأن المبالغ المالية من متحصلات جرائمه.

وبالكشف جنائيًا عنه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا المتنوعة، وأمر اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور بعرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا.