» «النني» يقترب من الانتقال لعملاق فرنسا

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المصريون

أرسنال

موناكو

النني

اقترب محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، من الانضمام  لفريق موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسبما ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وأكدت الصحيفة أن محمد النني و 4 صفقات أخرى ضمن اللاعبين المتاحين لموناكو بسعر ضئيل.

وعددت فرانس فوتبول مزايا محمد النني لأنه لاعب جماعي وأن عقليته تناسب فريق موناكو كما أنه لا يشارك بشكل أساسي مع أرسنال تحت قيادة أوناي إيمري.

وأوضحت أن انتقال النني لموناكو سيكلف خزينة النادي الفرنسي مبلغ 15 مليون يورو فقط.

وودع موناكو بقيادة تيري هنري دوري أبطال أوروبا بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطة وحيدة.



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