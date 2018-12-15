» تجديد حبس نجلة القرضاوي وآخرين 45 يومًا

15 ديسمبر 2018 - 04:29 م

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حبس علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي، وزوجها حسام الدين على وآخرين، في اتهامهم بتمويل الإرهاب، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمون، اتهامات بارتكاب عدة جرائم تضمنت انضمامهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، وتمويل أنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات؛ لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.



