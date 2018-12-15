«التموين» تعلن قبول تظلمات 133 ألف بطاقة

15 ديسمبر 2018 - 04:25 م

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، قبول تظلمات المرحلة الثانية بشهر ديسمبر لـ 133 ألف بطاقة بإجمالي 184.5 ألف مستفيد جرى عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التي تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2018.

وأكدت مراجعة البيانات الخاصة بالمواطنين، أنه بعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها، والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم، عادوا على بطاقتهم التموينية.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مكاتب التموين لا تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة "أداء الخدمة" وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومي لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة، ويعودوا من حذفوا فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل أسبوعي، وأن أي فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء في صرف الخبز أو التموين.

وأضاف المصيلحي، أنه لم يحدث حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، ومن جرى حذفه لم يكن لديه رقم قومي أو خطأ في الرقم القومي أو أرقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التي بها عدد أفراد غير متناسبة مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أي مواطن فقد فتح باب التظلمات من خلال مكاتب التموين.

وأعلنت وزارة التموين إصدار وتسليم 85 ألف بطاقة تموين ذكية جديدة بإجمالي 193.5 ألف مستفيد جديد جرى تسليمها للمواطنين، وإدراجها في قائمة صرف التموين والخبز اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري.