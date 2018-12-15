  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:57 م
بحث متقدم
مواجهات مخيم الأمعري برام الله

إصابة 73 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال برام الله

السيسي خلال افتتاجه مشروعات تنموية

«السيسي»: ما نقدمه للمواطنين لا تفعله دولة في العالم

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

قطر:"التعاون الخليجي" بلا حول ولا قوة

وزير التموين

«التموين» تعلن قبول تظلمات 133 ألف بطاقة

شعار سفارة إسرائيل في مصر

إسرائيل تُعين يهوديًا من أصل مصري رئيسًا لـ«إنستجرام»

دار الإفتاء

"الإفتاء": أفراد "داعش" مهووسون جنسيًا

نائب العام

«النائب العام» يصدر بيانا بشأن قتل شرطي لقبطيين في المنيا

البرادعي

«البرادعي» يطرح روشتة لحل أزمة التعليم

تواضروس

أول تعليق من «تواضروس» على حادث كنيسة المنيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس لـ قائد المنطقة المركزية: "فين الكنيسة يا عماد"

"الإفتاء": أفراد "داعش" مهووسون جنسيًا

آخر الأخبار

دار الإفتاء
دار الإفتاء

وكالات

أخبار متعلقة
#

أمين الفتوى: البعض يستغل الفتاوى المغلوطة لتشويه مصر

#

التحالف الدولي ينفي استهدافه مدنيين في دير الزور السورية

#

أيزيدية تروي تفاصيل هروبها من "داعش"

#

الإفتاء: «داعش» مثل أنثى العنكبوت تأكل ذكرها

داعش

إرهاب

الإفتاء

هوس جنسى

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي حول المرأة أكدت جهله بماهية حقوق وواجبات المرأة في الإسلام، لافتة إلى أن أفكار التنظيم تنحصر في جانب الغريزة الجنسية المتطرفة إلى حد الهوس الجنسي.

وانتهت وحدة التحليل والمتابعة بمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من دراسة وتحليل مضمون عدد من الكتابات والمطويات الصادرة عن تنظيم داعش الإرهابي، المتعلقة بقضايا وأحكام المرأة وفق رؤية التنظيم الإرهابي.

وأوضح مرصد الإفتاء أن الدراسة التي قامت بها تضمنت تحليل مضمون 8 كتب أعدها "ديوان الإفتاء، مكتبة الهمة"، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى عدد من الفتاوى الصوتية الصادرة عن "إذاعة البيان" الناطقة باسم التنظيم الإرهابي، وبعض المقالات التي كتبها رموز التنظيم في صحيفة "النبأ".

وأكدت وحدة تحليل المرصد أن تلك النصوص كشفت الشذوذ الفكري لدى التنظيم الإرهابي في المضمون الديني والاجتماعي، وفضحت جهل أتباع التنظيم الإرهابي بالأصول الفقهية والشرعية وانفصالهم عن الواقع المعاصر، وإفلاس التنظيم من المشروع الإنساني المحقق لمقاصد الشريعة الإسلامية.

وركزت غالبية النصوص التي يتبناها فكر الدواعش في الحديث عن المرأة على أحكام "وطء المرأة بعد سبيها، والاستمتاع الجنسي بالسبية، وأحكام مشاركة المرأة ووطئها بعد السبي، وأحكام زواج المرأة بعد سبيها والتفريق بينها وبين زوجها"، واعتبر التنظيم سبي المرأة خير وسيلة لتسهيل زواج عناصره غير المقتدرين.

وذكرت وحدة تحليل مرصد الإفتاء لفتاوى التكفير أن "دراسة رؤية داعش كشفت غلبة السادية العنيفة على عقلية أفراد التنظيم في تعاملهم مع المرأة، فمعظم كتابات التنظيم تحَّقِر المرأة وتسلبها كيانها الإنساني المتمتع بالحقوق والواجبات، فهي لا ترى في المرأة سوى أداة للجنس، توطئ وتباع كأي شيء مملوك كما أنها تورث ويتم التشارك فيها وهي تضرب وتعنف إذا ما خالفت سيدها".

كما أشارت وحدة تحليل المرصد إلى أن التنظيم الإرهابي أفتى برِدَّة وتكفير المسلمات اللاتي لا يخضعن لأحكامه بل توسع التنظيم في استخدام هذا المصطلح لتبرير اختطاف أكبر عدد من النساء في مناطق نفوذه، وهو ما دلت عليه حوادث التنظيم في سوريا بمنطقة السويداء مؤخرا.

وكشفت وحدة تحليل المرصد أن نصوص التنظيم الداعشي فرضت وصاية على المرأة في ملبسها، بتأكيدها وجوب ارتداء المرأة للنقاب وإصدارهم فتاوى متعددة تقضي بحرمة ارتداء أية ملابس سوى النقاب كما حرّمت اختلاط المرأة بالرجال وشددت على حرمة خروج المرأة من منزلها إلا للضرورة، وعدم سفرها دون محرم.

وأكدت وحدة تحليل المرصد في ختام دراستها أن نصوص التنظيم وكتاباته التي قامت بتحليلها ودراستها أوضحت وجود مزيد من التناقض والإفلاس والجهل الشرعي لدى عناصر التنظيم، فيما يتعلق بالمرأة، وقد تنوعت مساحات التناقض والإفلاس كالآتي:

- غياب أي نص مكتوب من قبل التنظيم أو "ديوان الإفتاء" التابع للتنظيم يعمل بشكل أساسي على تأصيل أحكام مشاركة النساء مباشرة في العمليات القتالية.

- وجود فتاوى متناقضة حول حقيقة مشاركة المرأة في العمليات القتالية سواء ما جاءت به صحيفة النبأ التي شرعت مشاركة المرأة في القتال، وفتاوى إذاعة البيان التابعة للتنظيم والتي رفضت مشاركة المرأة في القتال، وهي تتناقض أيضا مع ما جاءت به مطوية "وجوب ستر المرأة" الصادرة عن التنظيم.

- تناقض بين فتاوى التنظيم النسائية والواقع الميداني للتنظيم، فقد كشفت بعض إصدارات التنظيم المرئية عن توظيف المرأة في العمليات القتالية مباشرة، كما أن التنظيم أتاح لعناصره النسائية كشف الوجه بالرغم من تحريمه ذلك في العمليات، كما اختلطت نساء التنظيم مع الرجال أثناء وبعد تنفيذ العمليات، بالرغم من تحريم مسألة الاختلاط.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالطريق الإقليمي
» مانشستر سيتى يتخطى إيفرتون بثلاثية
» الأهلي يستعيد الثلاثي المصاب أمام النجوم
» بث مباشر.. مباراة المصري وساليتاس بالكونفدرالية
» تجديد حبس نجلة القرضاوي وآخرين 45 يومًا
» «النني» يقترب من الانتقال لعملاق فرنسا
» تأجيل محاكمة المتهمين بشبكة الاتجار بالبشر
» "الإفتاء": أفراد "داعش" مهووسون جنسيًا
» "الرئيس" يوجه رسالة للشعب المصري
» قرار رئاسى بشأن كنيسة فى مدينة أهالينا 2
» تفاصيل استثمار أغنى رجل أعمال زيمبابوي فى مصر

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة