الصحة تبدأ حملة لتنظيم الإنجاب بـ6 محافظات

15 ديسمبر 2018 - 02:35 م

قررت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى 6 محافظات بالمجان، وذلك بداية من يوم الأحد 16 ديسمبر الحالى وتستمر لمدة 10 أيام .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى بيان له اليوم أن المحافظات المستهدفة هى الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، حيث تنظم الحملات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وبمشاركة الجهات المعنية بالقضية السكانية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى.

وأشار مجاهد إلى أن تنظيم تلك الحملات يأتى فى إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة وللفئات الأكثر احتياجًا وخاصة الريف، وحرصًا على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع.

بدورها، أوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه سوف يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتة إلى أنه سيتم استهداف الإدارات ذات المؤشرات المتدنية من حيث الخصائص السكانية ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وارتفاع معدلات المواليد.

وأضافت أنه سيتم الاستعانة بأخصائيين أمراض نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبي علي المنتفعات، وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، بما في ذلك تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة، وكذلك للتعامل مع الحالات الخاصة التي تحتاج إلي مزيد من المهارات، مشيرة الى انه سوف يشارك في الحملة فرق عمل من التمريض مدربة علي تقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جانب خدمات متابعة الحمل والسونار وكشف الباطنة والأطفال وذلك من خلال العيادات المتنقلة.

وأشارت “السنباطى” إلى أنه سوف يواكب تنفيذ الحملة تقديم العديد من الأنشطة الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية في المحافظات الستة، وذلك لرفع الوعي الصحي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وأهمية المباعدة بين الولادات علي صحة الأم والطفل.

وأردفت “السنباطى”، أنه تم تكثيف عمل الرائدات الريفيات لعمل حصر بالسيدات غير المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، وذلك لاستهدافهن من خلال الزيارات المنزلية للترويج للحملة والخدمات المقدمة ولجذبهن لأماكن تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة.

ونوهت ”السنباطى”، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة للتنسيق مع الشركاء من التعليم والأوقاف والأزهر والجمعيات الأهلية والمجالس القومية والمحليات بهدف تحقيق التكامل وتذليل كافة الصعوبات في تنفيذ الحملة بما يضمن النجاح في الوصول لكافة الفئات المستهدفة، هذا ومن المتوقع أن تأتى الحملة التنشيطية بتأثير إيجابى فى جذب منتفعات جدد لخدمات تنظيم الأسرة وتحسين المؤشرات من رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وخفض الاحتياجات غير الملباة.