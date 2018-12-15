الرئيس لـ قائد المنطقة المركزية: "فين الكنيسة يا عماد"

15 ديسمبر 2018 - 02:20 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالاً إلى اللواء عماد الغزالي، قائد المنطقة المركزية، أثناء تقديمه وصف لمشروع أهالينا 1، قائلاً: "فين الكنيسة يا عماد".

ومن جهته رد "الغزالي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، "معملناش يا فندم"، فعقب "السيسي": "ده توجيه، الكنسية تتعمل يا عماد "، ليرد "الغزالي": أنه سيتم إنشاء كنيسة في مشروع أهالينا 2.

ويفتتح الرئيس، عددًا من المشروعات القومية في مجال المياه والإسكان الاجتماعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين.